російська компанія заявила про будівництво другого заводу з виробництва БПЛА [ Редагувати ]
Компанія "Робоавіа", заснована в росії, оголосила про плани побудувати другий завод для виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Завод буде розміщений у Ростовській області. Водночас, компанія вже повідомляла, що перший завод розташований у Сімферополі. Про це повідомляє "Інтерфакс".
Також повідомляється про підписання угоди про початок будівництва місцевою владою і гендиректором ТОВ "Робоавіа" Романом Гуровим. Будівництво заводу коштуватиме 500 млн рублів. Передбачається, що підприємство випускатиме 1100 безпілотників на рік.
Після завершення будівництва на підприємстві з'явиться на першому етапі - 200, а на наступних етапах - 500 нових робочих місць. Обсяг інвестицій у виробництво складе близько 500 млн рублів, - повідомив заступник губернатора регіону Сорокін.
Згідно з його заявою, компанія вже успішно збудувала аналогічний завод у Сімферополі, де щомісячно виробляється 16 безпілотних літальних апаратів (БПЛА) і квадрокоптерів.
ТОВ "Робоавіа" було зареєстровано в січні 2015 року в Криму і його основною галуззю діяльності є виробництво вертольотів, літаків та інших літальних апаратів. 90% статутного капіталу компанії є власністю бенефіціара Людмили Гурової, а решта 10% належить Максиму Красюку.
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