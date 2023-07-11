Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецький уряд не має наміру змінювати свою позицію щодо передачі Україні далекобійних ракет, попри рішення інших країн. Про це пише Handelsblatt.

У кулуарах саміту НАТО у Вільнюсі він зазначив:

Якщо окремі партнери роблять це (передають далекобійні ракети - ред.), то це їхнє суверенне рішення. Ми не маємо наміру змінювати свою позицію.

Він додав, що не бачить причин для критики Німеччини, оскільки вона є другим за значущістю союзником України.

Без нас протиповітряна оборона України була б взагалі немислима.