"Німеччина не планує передавати Україні далекобійні ракети" - Пісторіус [ Редагувати ]
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецький уряд не має наміру змінювати свою позицію щодо передачі Україні далекобійних ракет, попри рішення інших країн. Про це пише Handelsblatt.
У кулуарах саміту НАТО у Вільнюсі він зазначив:
Якщо окремі партнери роблять це (передають далекобійні ракети - ред.), то це їхнє суверенне рішення. Ми не маємо наміру змінювати свою позицію.
Він додав, що не бачить причин для критики Німеччини, оскільки вона є другим за значущістю союзником України.
Без нас протиповітряна оборона України була б взагалі немислима.
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