Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський зустрівся з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Порушили питання початку переговорів членства України в ЄС до кінця поточного року.
"Хороша розмова з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Головне, що обговорювали, - нашу можливість відкрити вже в кінці цього року переговори щодо членства в Євросоюзі. Дякую за підтримку", - написав президент.
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