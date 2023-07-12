МАГАТЕ досі не отримало дозволу перевірити дах ЗАЕС на мінування - Гроссі [ Редагувати ]
Експерти МАГАТЕ продовжили інспектувати ЗАЕС. Росіяни досі не надали їм доступу до дахів реакторних блоків 3 і 4.
Про це розповів генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі, повідомляє пресслужба МАГАТЕ.
Як відзначив Гроссі, експерти протягом останніх днів не виявили жодних мін чи вибухових пристроїв на території станції. Водночас вони продовжують чекати на доступ до дахів реакторних блоків 3 і 4 після нещодавніх повідомлень про розміщення вибухівок там.
"Останніми днями експерти МАГАТЕ почули серію вибухів, які, очевидно, відбулися на деякій відстані від ЗАЕС, але все ж таки є суворим нагадуванням про потенційні ризики для ядерної та фізичної ядерної безпеки, з якими стикається об'єкт під час військового конфлікту в країні", - пише пресслужба.
Один з вибухів стався 8 липня, ще кілька - ввечері 10 липня. Зокрема один з вибухів пролунав вчора, 11 липня, вранці й п'ять - ввечері.
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