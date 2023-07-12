У наступному, 2024-му, щоб законно вийти на пенсію у віці 60 років, потрібно буде мати за плечима 31 рік страхового стажу, тобто багато українців, які не встигнуть накопичити необхідний "резерв", просто не зможуть вийти на заслужений відпочинок.

Однак працюючі громадяни зможуть вийти на пенсію і з меншим стажем, але отримають таку можливість лише у 63 та у 65 років.

У поточному році 65-річні українці можуть вийти на пенсію, маючи стаж від 15 до 20 років. Тим же, хто не має "необхідного мінімуму", пенсійних виплат отримають. Натомість вони можуть розраховувати на виплату державної соціальної допомоги.

Розмір зазначеної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для людей, які втратили працездатність, тобто 2093 грн на даний час та середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні пів року.

Якщо, наприклад, у сім'ї середньомісячний дохід на одну особу становить 2000 грн, то людині похилого віку 6 місяців доплачуватимуть соцдопомогу у розмірі 93 грн. Перегляд цієї допомоги держава робить два рази на рік з урахуванням можливих змін у фінансовому стані сім'ї.

Максимальний розмір цієї допомоги у розмірі 2093 грн може отримувати лише людина старше 65 років, яка самотньо проживає та не має жодного іншого доходу.