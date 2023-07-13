Без запрошення і чітких вказівок, але з новою зброєю. В тому числі і для посилення ППО. З такими результатами українська делегація повертається з Вільнюса до Києва. Нагадаю, на саміті Україна підписала ряд двосторонніх договорів з країнами Великої сімки. В документах йшлося про безпекові гарантії, втім конкретику сторони поки не озвучують.

Крім того, на зустрічі у Вільнюсі західні партнери узгодили нові збройні пакети. Що саме надійде найближчим часом на озброєння ЗСУ і як допоможе просунутись на фронті, знає Анна Басова.

До Києва українська делегація повертається з цілим списком нового озброєння. Перспективи приєднання України до НАТО поки примарні, та щоб їх наближати - тобто якнайшвидше перемогти у війні - ЗСУ отримають чимало новітньої зброї.

Володимир Зеленський, президент України:

Що ми отримали від саміту? В кінці ми отримали, я вважаю, великий позитив. Ми дійсно отримали об'єднання, і лідери підтримали Україну. Отримали недвозначність того, що Україна буде в НАТО. Говорячи, коли це буде - впевнений я, згідно тієї підтримки лідерів, згідно сьогодні виступів кожного лідера на нашому засіданні Україна-НАТО, ми отримали від 3-х десятків держав потужну підтримку.

Однією з перших розширити збройну підтримку зголосилася Франція. Ще у травні Париж обмірковував поставки нам ракет великої дальності Скальп. Рішення вже ухвалене.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Враховуючи поточну ситуацію та успіхи ЗСУ у контрнаступі, я вирішив збільшити поставки Україні озброєння та техніки. А заразом - надати ракети великої дальності.

Крилата ракета класу "земля-повітря" важить майже півтонни. Здатна долати більш як 250 кілометрів. Таких на озброєння ЗСУ надійде близько півсотні, повідомляють французькі дипломатичні джерела. Ракети "Скальп" - аналоги британських "Сторм-Шедоу". Їх ЗСУ вже використовують на фронті. І доволі успішно.

Німеччина збільшить поставки бронетехніки. В першу чергу йдеться про бойові машини піхоти "Мардер" і танки "Леопард". А ще - німці обіцяють посилити протиповітярну оборону. Невдовзі Берлін передасть ЗСУ додаткові системи ППО "Петріот" і ракети до них.

Значний пакет допомоги для України анонсували і Сполучені Штати. Щоправда, деталей поки не розкрили.

Джо Байден, президент США:

Після майже півтора року жахливих звірств росіян український народ залишається незламним. Україна - сильна й незалежна. Сполучені Штати створили коаліцію з понад півсотні країн, щоб гарантувати можливості для Києва і надалі боронити свої території.

І це ще не все. Велика Британія, яка часто випереджає інших союзників у прогресивних рішеннях щодо підтримки України, обіцяє тисячі снарядів для танків "Челленджер".

На пакет підтримки у вигляді зенітно-ракетного комплексу НАСАМС чекатимемо від Норвегії. Пускові установки та центри керування вогневих рішень. Також Осло обіцяє багато розвідувальних дронів - попередньо йдеться про тисячу одиниць.

Втім, ключове питання - винищувачі. Мова не тільки про самі борти, а й про навчання українських пілотів. В останньому допожуть Нідерланди.

Прем'єр-міністр Марк Рютте на особистій зустрічі з Володимиром Зеленським пообіцяв - уже в серпні його країна почне тренувати українських пілотів на винищувачах Ф-16.

А поза межами НАТО допоможе ще й Австралія. Новий оборонний пакет для України з-за океану міститиме з-поміж іншого 30-ть БТР-ів "Бушмастер".