Україна несе величезні збитки через ракетні і дронові атаки рф на енергетичні об'єкти України. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів Фарід Сафаров, заступник міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації,

"З 1 червня тарифи на електроенергію зросли, але зміни не дуже істотні. Причина - збільшення ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі, ураження 24 об'єктів генерації енергосистеми. Оскільки відновлювати потрібно всю енергосистему, нам необхідно було підняти тариф, щоб мати кошти на відновлення", - каже він.

Фарід Сафаров додав, що загальна оцінка втрат енергетичного сектору і сума, яка необхідна на відновлення сягнула більше 11 млрд доларів.

"Тільки на цей рік нам потрібно 2,2 мільярди доларів, аби відновити енергетично інфраструктуру", - каже він.