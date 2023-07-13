У МЗС прокоментували підсумки саміту НАТО (відео) [ Редагувати ]
Шлях до НАТО став коротшим, але не став швидшим. Так прокоментували в МЗС підсумки саміту Альянсу.
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