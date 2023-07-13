Кореспонденти "Подробиць" поспілкувалися з заступником міністра закордонних справ

Шлях до НАТО став коротшим, але не став швидшим. Так прокоментували в МЗС підсумки саміту Альянсу.

Аби розставити "всі крапки над і" в оцінках Києвом вільнюських рішень - кореспонденти "Подробиць" поспілкувалися з заступником міністра закордонних справ Євгеном Перебийносом.