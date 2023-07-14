Ігнат розповів, коли відкриють українські аеродроми [ Редагувати ]
Українські аеропорти, включаючи Львівський, не будуть відкриті найближчим часом. Існує єдина умова - повна наявність у військових усіх необхідних засобів для захисту неба. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат виданню Новини. LIVE.
Також Ігнат зазначив, що всі "українські аеродроми є оперативні".
Не аеропорти, а аеродроми - крапка. І всі вони у підпорядкуванні військових. Мережі "вибухають" щоразу тоді, коли навчання пілотів починається чи ще щось. Не звертайте уваги на мережі. Якщо ми будемо мати достатньо засобів для захисту, то тоді так, - сказав Ігнат.
При цьому він порадив усім, хто хоче відлетіти за кордон, користуватися аеропортами сусідніх країн. Зокрема Польщі.
Зараз що, всім за кордон захотілося? Польща поряд і звідти можна чудово літати, - зазначив речник Повітряних сил ЗСУ.
На початку червня голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький заявив, що в Україні можуть частково відкрити повітряний простір ще до кінця війни.
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