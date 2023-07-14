Українські аеропорти, включаючи Львівський, не будуть відкриті найближчим часом. Існує єдина умова - повна наявність у військових усіх необхідних засобів для захисту неба. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат виданню Новини. LIVE.

Також Ігнат зазначив, що всі "українські аеродроми є оперативні".

Не аеропорти, а аеродроми - крапка. І всі вони у підпорядкуванні військових. Мережі "вибухають" щоразу тоді, коли навчання пілотів починається чи ще щось. Не звертайте уваги на мережі. Якщо ми будемо мати достатньо засобів для захисту, то тоді так, - сказав Ігнат.

При цьому він порадив усім, хто хоче відлетіти за кордон, користуватися аеропортами сусідніх країн. Зокрема Польщі.

Зараз що, всім за кордон захотілося? Польща поряд і звідти можна чудово літати, - зазначив речник Повітряних сил ЗСУ.

На початку червня голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький заявив, що в Україні можуть частково відкрити повітряний простір ще до кінця війни.