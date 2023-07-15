Воллес підтвердив, що піде з посади міністра оборони Британії [ Редагувати ]
Бен Воллес підтвердив, що піде з посади міністра оборони Великої Британії. Зокрема, під час найближчих перестановок у кабінеті міністрів. Про це він сказав в інтерв'ю The Sunday Times.
Він наголосив, що не виставлятиме свою кандидатуру на наступних загальних виборах, але відкинув можливість "передчасного" відходу і проведення додаткових виборів.
Я прийшов у політику з шотландського парламенту 1999 року. Це 24 роки. Понад сім років я провів із трьома телефонами біля свого ліжка.
Воллес обіймав посаду міністра оборони за трьох різних прем'єр-міністрів і зіграв важливу роль у реагуванні Великої Британії на війну росії проти України.
Раніше він обіймав посади міністра в міністерстві у справах Північної Ірландії та в Міністерстві внутрішніх справ.
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