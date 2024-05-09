При збільшенні споживання у вечірні години - з 18:00 до 24:00 - можливе застосування аварійних відключень, яке торкнеться побутових споживачів.

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

Сьогодні ввечері, з 18:00 до 24:00, будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Але, якщо споживання продовжить зростати, можливе застосування аварійних відключень, яке торкнеться й побутових споживачів, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в енергосистемі протягом майже всієї доби, за винятком денних годин, наявний значний дефіцит електроенергії. Причина - масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти достатньо електроенергії.