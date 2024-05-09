В Україні збудували мережу таємних заводів з виробництва зброї, частина з яких знаходиться під землею, а інші "замасковані під величезними декораціями". Про це пише іспанське видання El Mundo з посиланням на джерело в українській збройній промисловості.

У перші дні російського вторгнення українські оборонні підприємства були зруйновані, що змусило Київ відбудувати виробництва під землею чи замаскувати заводи "величезними декораціями".

Розташування цих заводів "цілком таємне". Зараз Україну найбільше непокоїть те, наскільки ці заводи приховані від російських військ. "Ми виявили кілька зрадників серед робітників", - заявило джерело.

Проектом керував міністр стратегічних галузей Олександр Камишін, колишній директор оператора залізниць компанії "Укрзалізниця" за дорученням президента Зеленського. За словами джерела видання, на секретних заводах виготовляються боєприпаси, всі види безпілотників, БТР "Козак", ракети "Нептун", протитанкові ракети "Стугна".

Джерело зазначило, що зараз на українських заводах виробляється озброєння радянських зразків, однак незабаром буде освоєно озброєння НАТО.

У нас вже є два хороші партнери: Данія та Канада. Коли ми з ними зустрілися, вони обоє зрозуміли, що можуть придбати тут артилерійські системи натовських калібрів та бойові безпілотники за третину ціни на Заході, але якісно і з доставкою за кілька тижнів.

Обсяги підземних виробництв зросли втричі з моменту запуску 2023 року, підприємства готуються до експорту продукції. Співрозмовник журналістів зазначив, що Україна "має те, чого не вистачає Європі, а Європа - те, чого бракує нам".

Нам не вистачає грошей та контрактів, але Європі не вистачає заводів, які б дозволили їм переозброїтися через російську загрозу. Тут у нас є досвід та ресурси, що дозволяють виробляти те, що вони хочуть, у набагато короткі терміни, ніж на будь-якому іншому європейському заводі.

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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповідав, що у 2024 році Україна вдесятеро збільшила виробництво безпілотників дальньої дії порівняно з минулим роком. Більшість дронів мають дальність дії від 700 до 1000 км, але є моделі з дальністю понад 1000 км.

На початку квітня 2024 року оборонний концерн Rheinmetall оголосив про намір побудувати щонайменше чотири оборонні заводи в Україні на тлі прогнозів рекордного прибутку в розмірі 10 млрд євро від продажів озброєння.

Українські заводи, які зіткнулися з нестачею боєприпасів, використовуватимуться для виробництва снарядів, бойових машин та систем протиповітряної оборони.