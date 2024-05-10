Поліцейський Євген Шевцов нагадав педагогам та батькам про особливості роботи поліцейських у навчальних закладах та взаємодії правоохоронців із учасниками навчального процесу, а також розповів про перші результати проєкту "Служба освітньої безпеки".

За його словами, найбільш небезпечними територіями та територіями з підвищеним ризиком в Україні є райони, близькі до лінії бойових дій в областях, що межують з Росією та Білоруссю.

Щоб запобігти надзвичайним ситуаціям, забезпечити порядок та безпеку учнів та працівників школи, на цих територіях у рамках проєкту "Служба освітньої безпеки" з поточного року вводиться охорона установ загальної середньої освіти працівниками поліції. Вони працюватимуть у школах до початку канікул, а потім повернуться до виконання своїх обов'язків.

"Основні завдання офіцерів служби освітньої безпеки - реалізація державної політики щодо забезпечення безпечного освітнього середовища, захисту прав та законних інтересів дітей. Крім того, офіцери займаються профілактикою та запобіганням вчиненню правопорушень", - зазначив Євген Шевцов, додавши, що перші місяці цього проєкту з набору поліцейських зарекомендував себе ефективно.

Він повідомив, що спочатку проєкт впроваджувався у понад 400 закладах середньої освіти у дев'яти областях: Житомирській, Запорізькій, Волинській, Дніпропетровській, Київській, Рівненській, Миколаївській, Сумській та Чернігівській областях.

У Київській області на початку травня в рамках розширення до проєкту приєднаються 22 установи Білоцерківського району, 15 установ Бориспільського району, 14 установ Броварського району, 22 установи Бучанського району та 21 установа Фастівського району.

Понад 70% учасників опитування позитивно оцінили доцільність роботи поліцейських із безпеки у навчальних закладах.

Як пояснив поліцейський Євген Шевцов, головний обов'язок офіцера служби освітньої безпеки - сприяти створенню безпечного середовища у навчальному закладі в межах своїх повноважень.

Також до повноважень офіцерів СВБ належать запобігання надзвичайним ситуаціям, організація пропускного режиму, взаємодія з учасниками освітнього процесу, комунікація з екстреними службами, особисте реагування на правопорушення та при необхідності виклик поліції.

У багатьох школах вже встановлюються спецрамки та металодетектори, що допоможе виявляти небезпечні предмети.

"Один із найважливіших моментів у роботі такого поліцейського - це спілкування з дітьми та проведення заходів щодо запобігання правопорушенням», – наголосив Євген Шевцов.

Поліцейський закликав керівників шкіл сприяти роботі офіцерів СВБ, надавати їм Паспорт безпеки навчального закладу, наявність якого передбачає спільний наказ МВС та Міносвіти.

Для виконання цих завдань керівнику навчального закладу та офіцеру СВБ пропонується спільно розробити певний порядок дій учасників освітнього процесу у різних ситуаціях, способи комунікації тощо.

Крім того, Євген Шевцов нагадав, що під час війни місцеві військові адміністрації мають право регулювати режим роботи навчальних закладів, встановлювати певні обмеження щодо їх роботи з урахуванням ситуації конкретного населеного пункту.