Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив, що наступного тижня парламент може затвердити нові кадрові зміни у складі уряду.

У телемарафоні "Єдині новини" він зазначив, що можливе призначення на посади, які залишилися вакантними "як нещодавно, так і вже давно". Корнієнко пояснив, що йдеться про призначення керівників тих міністерств, які "досить довго" керувались в.о. очільниками.

Так, можуть бути розглянуті призначення міністрів спорту, культури, а також голови Міністерства ветеранів. Крім того, за словами віцеспікера, необхідно визначити керівників Міністерства агрополітики та двох міністерств, на які буде розділено Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Нагадаємо, 13 травня на тлі наступу російських військ на північ Харківської області було замінено командувача ОТУВ "Харків". Ним став Михайло Драпатий замість Юрія Галушкіна.