Рішення про передачу Німеччиною третьої системи Patriot для України виявилося непростим. Але це приклад іншим країнам, які повинні йому послідувати.

Про це повідомляє канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Канцлер нагадав, що Німеччина зобов'язалася підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Як ви знаєте, ми вирішили зараз представити Україні третю систему Patriot, і це було рішення, яке було не таким вже й простим, тому що у нас таких систем не дуже багато, але це було важливо зробити", - сказав Шольц.

Він додав, що Німеччина сподівається, що деякі інші європейські країни послідують цьому прикладу, тому що Україні потрібно більше боєприпасів, артилерії, танків і ППО, і особливо Patriot.