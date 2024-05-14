Інформацію про присутність росіян на території м'ясокомбінату у Вовчанську Харківської області офіційно не підтверджено. Ворог у такий спосіб намагається посіяти паніку. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі національного телемарафону.

Зазначається, що раніше в мережі з'являлися повідомлення про те, що росіяни зайшли на місцевий м'ясокомбінат і закріпилися там. Однак Волошин послався на інформацію адміністрації міста, яка заявляла, що окупантів у місті немає.

Усі бої тривають поблизу міста, і якраз місто обстрілюють. Тобто інформація щодо присутності окупантів офіційно не підтверджена не була. Ворог намагається цим поширити паніку серед населення і поширює недостовірну інформацію.

Також Волошин пояснив, що росіяни прагнуть посіяти паніку та невпевненість у суспільстві, переконуючи цим, що населення буде в загрозі, яка насувається саме через кордон. Він порадив довіряти офіційній інформації з перевірених джерел.

На даний час ситуація контролюється силами оборони. Наші захисники отримують підкріплення і стабілізують обстановку в тому чи іншому напрямку. А в інтересах проведення операції більше інформації сказати не можу.

Раніше ми писали про те, що Харківську область атакувало нове угруповання російської армії.