Макрон пообіцяв більше зброї для ЗСУ в найближчі дні та тижні [ Редагувати ]
Президент Франції Еммануель Макрон у розмові зі своїм колегою Володимиром Зеленським пообіцяв надати більше зброї для ЗСУ вже найближчими днями.
Про це повідомляє Єлисейський палац.
Зазначається, що президенти обговорили ситуацію на фронті та потреби в Україні, а сам Макрон засудив російські удари по енергетичній інфраструктурі країни.
Президент Франції підтвердив рішучість країни надати всю необхідну підтримку в довгостроковій перспективі.
Також він детально описав Зеленському деталі майбутніх поставок озброєнь для ЗСУ, які заплановані на найближчі дні та тижні.
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