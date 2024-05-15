Окупанти вдарили по Дніпру: є загиблі та поранені [ Редагувати ]
У середу, 15 травня, російські війська обстріляли Дніпро. Ворог атакував інфраструктуру, є загиблі та поранені.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак Telegram.
Ворог атакував Дніпро. Пошкоджено інфраструктуру.
За словами голови ОВА, попередньо, двоє загиблих.
Є поранені, їх кількість, стан та інші обставини уточнюються.
Раніше ми писали про те, що відбувається на Харківському напрямку зараз.
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