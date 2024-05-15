Зеленський прокоментував замах на словацького прем'єра Фіцо [ Редагувати ]
Президент України Зеленський прокоментував замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. У соцмережі X глава держави написав:
Напад на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо жахає.
Ми рішуче засуджуємо цей акт насильства проти глави уряду нашої сусідньої держави-партнера. Необхідно докласти всіх зусиль для того, щоб насильство не стало нормою в жодній країні, формі чи сфері.
Ми щиро сподіваємось, що Роберт Фіцо незабаром одужає, і висловлюємо нашу солідарність з народом Словаччини.
Роберт Фіцо вважається проросійським політиком. Він обійняв посаду прем'єр-міністра у жовтні 2023 року. Відтоді встиг назвати Україну "найкорумпованішою країною" і припинив поставки зброї ЗСУ, а також пообіцяв блокувати допомогу Києву від Євросоюзу.
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