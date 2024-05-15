Президент України Зеленський прокоментував замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. У соцмережі X глава держави написав:

Напад на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо жахає.

Ми рішуче засуджуємо цей акт насильства проти глави уряду нашої сусідньої держави-партнера. Необхідно докласти всіх зусиль для того, щоб насильство не стало нормою в жодній країні, формі чи сфері.

Ми щиро сподіваємось, що Роберт Фіцо незабаром одужає, і висловлюємо нашу солідарність з народом Словаччини.