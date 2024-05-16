Народна депутатка Мар’яна Безугла систематично дискредитує інституції, яким найбільше довіряє українське суспільство: Збройні Сили, волонтерів, незалежні медіа. Інформаційні операції співпадають із активізацією дій окупаційної армії РФ. Такого висновку дійшли «Коментарі», проаналізувавши останні публічні активності нардепки.

«Разом зі збройними силами країни-агресорки активізувались її агенти, мета яких залишається незмінною – розхитати українське суспільство, підірвати довіру до ЗСУ, зірвати мобілізацію, а разом із ними нашу спроможність тримати оборону», – пише видання.

Зокрема, останні коментарі Безуглої щодо нібито відсутності фортифікацій на Авдіївському напрямку співпали у часі із наступом армії РФ на півночі Харківщини. Днями депутатка анонсувала чергову поїздку на фронт, під час якої збирається перевірити забезпечення підрозділів, адекватність прийняття рішень військовим керівництвом, психологічний стан військових і цивільних, кількість та причини відмовників, тощо. Після її повернення уся зібрана інформація може бути публічно оприлюднена і використана проти України.

До того Безугла атакувала волонтерську спільноту і навіть звернулось до СБУ із закликом перевірити «мережу» начебто несправжніх волонтерів. «Мар’яна Безугла до цього працювала у волонтерському десанті Міністерства оборони. В мене безліч знайомих там були. Вона не довела жодну справу до кінця, не реалізувала жодний проект. Це про її реальний професіоналізм», – коментував Михайло Макарук, військовослужбовець, речник спільноти InformNapalm.

Останні скандальні заяви Безуглої були спрямовані на дискредитацію Суспільного. З квітня 2024 року вона систематично атакує мовник, що є одним з найбільш професійних, успішних і незаангажованих в Україні. Інформаційні провокації нардепки, нашкалт мобілізації жінок, активно використовує російська пропаганда.

При цьому у Верховній Раді Безугла запам’яталась хіба що низкою скандальних ініціатив. Серед них законопроєкт, який дозволяв би командирам вбивати військових за невиконання наказів. За цю «роботу» нардепка, згідно з її декларацією, отримує майже 55 тисяч гривень зарплати на місяць.

За численними публікаціями ЗМІ, до партії «Слуга народа» Безуглу у 2019 році привів Андрій Холодов – так званий «тютюновий король», власник мережі сигаретних кіосків на зупинках громадського транспорту.

«Саме він був одним з тих, хто відбирав кандидатів у депутати для «Слуги народу». Представляючи її в штабі, Холодов, начебто, назвав Безуглу «дівчинкою ресурсною». Схоже, «ресурсна дівчинка» з початком повномасштабного вторгнення РФ почала відпрацьовувати наданий кредит довіри», – пишуть «Коментарі».