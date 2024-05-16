Ситуація досить важка. Ворог посилює штурмові дії, намагається просунутись в напрямку, здобути деякі успіхи. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив прес-офіцер 26 арт бригада ім Романа Дашкевича Олег Калашніков.

"Ситуація досить важка. Ворог посилює штурмові дії, намагається просунутись в напрямку, здобути деякі успіхи. Тому ми можемо спостерігати постійні атаки в районі Кліщіївки, Андріївки, Богданівки, Калинівки... Практично по всьому відрізку нашого фронту", - зазначив Калашніков.

Він додав: "На сьогодні ворог намагається дещо обійти Часів Яр з флангів (саме там де Іванівське, Богданівка). Тут вони навіть підготували спеціальні штурмові загони із елітного підрозділу. Можемо очікувати, що надалі вони будуть більше залучати і механізовані компоненти для більш значного упіху".