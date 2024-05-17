В ЄС заборонили чотири російських ресурси пропаганди [ Редагувати ]
Рада Європейського Союзу постановила зупинити мовлення на території ЄС чотирьох російських пропагандистських ЗМІ, які поширюють наративи кремля: РИА Новости, "Известия", "Российская газета" и "Голос Европы".
Рада ЄС зазначає, що ці ЗМІ "перебувають під постійним прямим чи непрямим контролем керівництва Російської Федерації" і відіграли "важливу роль у підтримці агресивної війни Росії проти України".
Пропагандистська діяльність чотирьох російських ЗМІ була неодноразово спрямована проти української держави та її влади, українських громадян; європейських політичних партій, особливо у період виборів, а також проти громадянського суспільства, осіб, які шукають притулку, російських етнічних меншин, гендерних меншин та функціонування демократичних інституцій у ЄС та його країнах.
Вжиті Радою ЄС заходи стосуються лише мовлення. Інша діяльність цих ЗМІ та їх співробітників - наприклад, дослідження чи інтерв'ю - не забороняється.
Після початку російського збройного вторгнення в Україну в лютому 2022 року влада ЄС заборонила мовлення телеканалу Russia Today (RT) та агентства Sputnik на території європейських країн через те, що вони ведуть "пропагандистську кампанію, яка виправдовує агресію проти України та спрямовану проти громадянського суспільства Євросоюзу".
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