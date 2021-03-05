Німеччина закриває рахунки російського каналу Russia Today і агенції Раптлі. У німецькому Комерцбанку заявили, що до 31-го травня всі фінансові операції цих ЗМІ припинять.

Своє рішення в банку пояснили правом завершувати співпрацю з клієнтом в односторонньому порядку без уточнення причини.

Водночас кілька фінансових установ, до яких звертався російський канал, або проігнорували запити, або відмовилися відкривати рахунки. У відповідь Москва пообіцяла "жорсткі заходи" проти німецьких журналістів, які працюють у Росії.