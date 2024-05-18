Гаряча посівна. У прямому сенсі. Вона відбувається попри ворожі обстріли та міни. На Миколаївщині цьогоріч планують засіяти понад мільйон гектарів. Які культури сіють фермери і що буде з врожаєм - Єлизавета Кротик переймалася. Дивімося.

На початку повномасштабної війни Наталія Якубович змінила фах. Тепер вона фермерка.

Наталія Якубович, фермерка:

Мій чоловік військовий, він з першого дня пішов захищати Батьківщину. А я змінила свою професію, я за фахом провізор. 33 роки я пропрацювала в аптеці, але не могла покинути справу свого чоловіка і тому прийшла на поле. Мені було дуже складно, але мене дуже підтримує мій чоловік, мої діти.

В обробітку фермерського господарства Наталії - 230 гектарів землі. Цьогоріч вона вирішила засівати поля різними культурами.

Наталія Якубович, фермерка:

Було засіяно озимий ячмінь, озиму пшеницю, і дві ярові культури, яровий горох і соняшник. Дуже були погані погодні умови, восени, коли була посівна озимих культур, зовсім не було дощу, тому вегетація рослин почалася дуже з великим запізненням.

Та ще й травневе похолодання додало клопоту.

Наталія Якубович, фермерка:

Така екстремальна весна не дала їм ніяких шансів на дуже хороший розвиток надалі, але постаралися, думаємо, що якийсь врожай ми отримаємо.

Посівна кампанія на Миколаївщині вже на завершальному етапі, розповідає головний спеціаліст департаменту агропромислового розвитку - Володимир Афанасьєв. Вже засіяно більш ніж 80 відсотків запланованих площ.

Володимир Афанасьєв, головний спеціаліст департаменту агропромислового розвитку:

Під урожай 2024 року аграріями області очікується посіяти сільськогосподарські культури на площі понад 1,3 мільйона га. Це дещо менші площі, ніж показники довоєнного періоду. Озимі культури становлять у нас в області 521 тисячу, ярі культури планується посіяти на площі 800 тисяч га. Основні масиви сільськогосподарських культур ярих - це соняшник та зернові культури.

За словами Володимира Афанасьєва, на середину травня на Миколаївщині фермери засіяли 700 тисяч гектарів ярих зернових та 521 тисячу гектарів озимих культур.