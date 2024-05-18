Полуниця з'явилась. Стартував сезон на неї з Закарпаття. Ягода там поспіла на 10 днів раніше, ніж зазвичай. На ринках покупці буквально шикуються в черги. А на поля області закупники приїздять з усієї країни. Яка ціна ягоди цьогоріч та чи солодка вродила? Розповість Мар'яна Мартин.

Солодка, вітамінна і така бажана. На Закарпатті полуничний сезон у самому розпалі. Вже другий тиждень поспіль на цьому полі у селі Старе Давидково збирають врожай.

Володимир Мучичка - фермер:

У цьому році сезон почався на 2 тижні раніше як обично, трішки підкоректували нам врожай морози й надмірні опади, а так, якщо правильно дивитися за врожаєм, то получається все нормально.

Врожай хоч і ранній, та багатий. А смак...

- Це "Дочка Клері", всі знають її як "Джолі", це середньо ранній сорт, це в нас "Румба", "Голландія", "Бріла". За солодкістю, я вважаю, для мене "Румба" на першому місці, багато людей каже, що "Джолі". По калібру - "Бріла" і "Альба" на першому місці, но вони кисліші. - Мені вже цікаво інші спробувати, бо якщо це найменш солодка, то мені важко уявити... - Солодкість ще залежить від догляду.

Володимир розповідає, полуницею займається вже не перший рік. Ягода любить сонце та догляд. Тому, щоб смакувала неперевершено, доводиться працювати цілий рік.

Володимир Мучичка - фермер:

Ми торік в липні починаємо підготовлювати ґрунт, потом іде натяжка рядків, прокладка крапельного поливу. У серпні починаємо висаджувати її. Працюємо 10 місяців, а збираємо врожай місяць.

За сезон з одного гектара на полі Володимир збирає понад 10 тонн врожаю. Полуницею годує всю Україну. Пакує у євро-тару, і покупці забирають ягоду просто з поля.

Михайло - житель Львова:

Я по дорозі їхав побачив, і так заїхав. Дуже смачна полуниця.

Тим часом на ринках в Ужгороді по полуницю вже шикуються в черги містяни. Дефіциту ягоди немає. Та й ціна ще не копійчана, стартує від сімдесяти п'яти гривень за кілограм. Продавці не мають часу навіть поговорити. А от покупці, поки в черзі чекають, діляться, як вибирають найкращу.

Леся - жителька Ужгорода:

Я теж за полуницею в черзі. Я не так розбираюся, як ця леді, я чисто по смакових якостях. Ця солодша, а та хрусткіша.

Полуничний сезон на Закарпатті короткий. І, якщо погода сприятиме, то ягодою ласуватимуть тут іще днів 10 щонайменше. Тож ціни мають дещо знизитися.