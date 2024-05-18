Понад три тисячі ударів завдали окупанти по Запорізькій області цього тижня. Через інтенсивність обстрілів з прифронтових територій продовжують виїжджати місцеві жителі. Евакуюватися їм допомагають поліцейські. Як рятують людей від війни та чому не всі погоджуються на переїзд - в нашому матеріалі.

Поспіхом складені речі подружжя пенсіонерів вантажить у поліцейську машину. Вони трохи хвилюються і просять не показувати їхні обличчя. Не на камеру розповідають, на евакуацію наважились, бо вже несила терпіти постійні ворожі обстріли. Зібратися та виїхати зі Степногірська допомагають правоохоронці.

Давайте швиденько, бо невідомо, куди прилетить.

Наталя разом зі своєю евакуаційною командою рятує людей від війни вже не перший рік. Каже, спочатку доводилося вмовляти на переїзд. Зараз більшість жителів прифронтових територій самотужки вирішують усе.

Наталія Шишкова, старша інспекторка ювенальної превенції Василівського райуправління поліції:

Ми розповідаємо, хто ми, які послуги ми можемо надати, яку допомогу ми можемо надати і це із поселенням, і вивезенням, і навіть інколи з оформленням документів. І майже кожен мешканець проінформований про нас, про нашу роботу, мають контакти.

Максим Правда, поліцейський офіцер громади:

Люди вже знають про ці евакуаційні групи і деяким людям дуже важко приймати таке рішення, оскільки залишається будинок, все життя, яке в них тут проходило, і це для них дуже складно.

Саме тому у складі кожної евакуаційної групи працює психолог.

Валерія Заколотюк, старший психолог з особливих доручень відділу психологічного забезпечення ГУ НП у Запорізькій області:

Ми працюємо з тими людьми, які відчувають стрес, бо коли людина покидає рідну домівку, в якій вона прожила все своє життя, це дуже важко. Для них цей дім, це вже як член родини, це ж для них не просто якась коробка з 4 стінами, тому і важко це покинути, а особливо, коли є тварини.

Попри заклики поліції виїжджати - у селищі залишається майже сімсот людей. І у кожного свої причини залишатися.

Ольга, жителька Степногірська:

А куда без денег выезжать? Там как, за что жить? Выехала бы, а за что жить?

Люди кажуть, від обстрілів ховаються у підвалах та за двома стінами. У сховки бігають по кілька разів на добу. Адже гримить тут безперервно.

Денис Дятлов, начальник відділення поліції № 1 Василівського райуправління поліції:

У селищі обстановка напружена, постійно проходять обстріли. Обстріли різноманітні: б'є і РСЗВ, і артилерія, і КАБи приходять, постійно працюють дрони, ФПВ-дрони.

Поліцейські кажуть, більшість жителів громади - пенсіонери. Тож як можуть - намагаються підтримувати їх. Маломобільним доставляють гуманітарку, інколи доводиться не лише евакуювати степногірців, а й замість швидкої везти в лікарні.