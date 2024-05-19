Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус запросив в уряду додаткові 3,8 млрд євро для фінансування військової допомоги Україні у цьому році. Про це повідомив Bild із посиланням на джерела.

При цьому в бюджеті Німеччини на 2024 рік на підтримку України закладено 8 млрд євро - вдвічі більше, ніж планувалося спочатку.

За даними Bild, 15 травня Борис Пісторіус обговорив це питання з канцлером ФРН Олафом Шольцем, а наступного дня, 16 травня, з міністром фінансів Крістіаном Лінднером.

Запити на витрати, невраховані у бюджеті, мають бути подані на обговорення у парламенті у червні. Представник Мінфіну зазначив, що відомство підтримало ініціативу: "Якщо можливо, ми маємо поставити більше зброї Україні цього року".

Борис Пісторіус також запросив у влади кошти на 2025 рік. Зокрема, він попросив виділити 6,7 млрд євро для Бундесверу. У бюджет відомства на наступний рік закладено рекордні 15 млрд євро на допомогу Україні.

За даними Bild, з виділених на цей рік на допомогу Україні коштів майже всі "зарезервовані" під обіцяні поставки. На нові пакети військової допомоги, включаючи закупівлю зброї та боєприпасів, Міноборони ФРН залишили 300 млн євро.

У 2023 році обсяг допомоги Україні від Німеччини, спрямований на військові потреби, становив 5,4 млрд євро. Цього року, згідно з початковим планом, на ці цілі виділили 4 млрд євро. Однак, як повідомляв Bild, Борис Пісторіус просив виділити ще 5 млрд євро, оскільки коштів на нові закупівлі у відомства майже не лишилося. Уряд погодився збільшити обсяг допомоги на 4 млрд, тобто до 8 млрд євро.

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