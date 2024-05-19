Міноборони Німеччини запросило додаткові 3,8 млрд євро на допомогу Україні - Bild [ Редагувати ]
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус запросив в уряду додаткові 3,8 млрд євро для фінансування військової допомоги Україні у цьому році. Про це повідомив Bild із посиланням на джерела.
При цьому в бюджеті Німеччини на 2024 рік на підтримку України закладено 8 млрд євро - вдвічі більше, ніж планувалося спочатку.
За даними Bild, 15 травня Борис Пісторіус обговорив це питання з канцлером ФРН Олафом Шольцем, а наступного дня, 16 травня, з міністром фінансів Крістіаном Лінднером.
Запити на витрати, невраховані у бюджеті, мають бути подані на обговорення у парламенті у червні. Представник Мінфіну зазначив, що відомство підтримало ініціативу: "Якщо можливо, ми маємо поставити більше зброї Україні цього року".
Борис Пісторіус також запросив у влади кошти на 2025 рік. Зокрема, він попросив виділити 6,7 млрд євро для Бундесверу. У бюджет відомства на наступний рік закладено рекордні 15 млрд євро на допомогу Україні.
За даними Bild, з виділених на цей рік на допомогу Україні коштів майже всі "зарезервовані" під обіцяні поставки. На нові пакети військової допомоги, включаючи закупівлю зброї та боєприпасів, Міноборони ФРН залишили 300 млн євро.
У 2023 році обсяг допомоги Україні від Німеччини, спрямований на військові потреби, становив 5,4 млрд євро. Цього року, згідно з початковим планом, на ці цілі виділили 4 млрд євро. Однак, як повідомляв Bild, Борис Пісторіус просив виділити ще 5 млрд євро, оскільки коштів на нові закупівлі у відомства майже не лишилося. Уряд погодився збільшити обсяг допомоги на 4 млрд, тобто до 8 млрд євро.
Нагадаємо, Британія закликала Німеччину переглянути своє рішення щодо ракет Taurus для України.
по темі
Білий дім повідомив про початок поставок зброї зі Сполучених Штатів в Україну. А Держдеп - про новий раунд консультацій з Києвом щодо безпекових гарантій. Подробиці зʼясував наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.
Британія закликала Німеччину переглянути своє рішення щодо відправлення Taurus Україні
Посли ЄС узгодили проєкт безпекової угоди між Євросоюзом та Україною. Наразі сторони займаються фіналізацією документа. Які зобов'язання візьме на себе Брюссель? З'ясовували наші кореспонденти.
Більше про військову та гуманітарну підтримку з боку Бельгії нам розповіла тимчасово повірена України в цій державі Наталія Аношина. Її інтервʼю далі.
Незабаром ЗСУ отримають три додаткові пускові установки для реактивних систем залпового вогню від Німеччини та США. Про це оголосив німецький міністр оборони Борис Пісторіус під час візиту до Вашингтона. Подробиці - далі.