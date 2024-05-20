20 травня на Тайвані відбулася інавгурація нового президента Лая Цінде. Значну частину своєї промови політик присвятив відносинам з материковим Китаєм. Новий президент закликав Пекін визнати Тайвань суверенною державою.

Я хочу закликати Китай припинити залякувати Тайвань за допомогою політичних військових засобів, а також взяти на себе глобальну відповідальність разом з Тайванем за наполегливу роботу з підтримки миру та стабільності з обох боків Тайванської протоки та в усьому регіоні, щоб світ не боявся початку війни.

Відповідь з Пекіна не змусила довго чекати. У канцелярії у справах Тайваню при Держраді КНР заявили, що незалежність Тайбея і мир у Тайванському поливі - речі несумісні.

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Президент і віце-президент Тайваню обираються прямим голосуванням на чотирирічний термін і можуть бути переобрані ще раз.

Попередня глава держави Цай Інвень пробула на цій посаді обидва терміни, тому від правлячої Демократичної прогресивної партії (ДПП) на січневих виборах балотувався її найближчий соратник та віце-президент країни Лай Цінде.

64-річний політик набрав 40% голосів, тоді як його основний суперник та кандидат від Гоміньдану Хоу Юї - 33,5%. Одразу після перемоги (для неї досить більшості голосів) Лай заявив про рішучість "захистити Тайвань від погроз та залякування з боку Китаю". При цьому наголосив на готовності до переговорів з Пекіном "на основі гідності та паритету".

Одночасно з президентськими пройшли і парламентські вибори, під час яких розігрувалися всі 113 місць у однопалатному законодавчому юані.

Незважаючи на перемогу Лая, Демократична прогресивна партія втратила колишню парламентську більшість. У юані нового скликання у неї залишився лише 51 мандат, тоді як Гоміньдан отримав 52.

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Після поразки в громадянській війні у 1949 році прихильники націоналістичної партії, яка правила Китаєм, Гоміньдан втікли на Тайвань, відмовилися визнавати легітимність уряду комуністів і оголосили себе єдиною законною владою по обидва боки Тайванської протоки.

Перший час такої ж думки дотримувалася і більшість світової спільноти, і саме Китайська Республіка мала місце в ООН.

Однак у 1971 році право представництва в ООН перейшло комуністичному Китаю, і в наступні роки міжнародна підтримка уряду Гоміньдана поступово ослабла. Пекін вважає уряд на Тайвані сепаратистським, а сам острів своєю провінцією.