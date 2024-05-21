У вівторок, 21 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" підполковник, пресофіцер 14 бригади Червона Калина Микола Коваль розповів, що Роботине знаходиться під контролем українців.

Щодо накопичення чи активізації противника на цих напрямках, поки не помічається. Їхні дії спрямовані на те, що вони намагаються хоч якось працювати та дезінформацію вкидувати про те, що вони взяли населений пункт Роботине, може хочуть якось цим повпливати.

"Але, щодо цього населеного пункту, він повністю під вогневим контролем українських військових, Сил оборони України", - сказав він.