На Нікопольщині діє потужний волонтерський центр [ Редагувати ]
Потужний волонтерський центр діє у прифронтовій громаді Нікопольщини. У ньому плетуть сітки, шиють одяг, готують їсти, а ще збирають на автомобілі, дрони та РЕБи для військових. Лише торік там закупили з десяток автівок та обладнання для захисників.
Моя колега Олена Мендалюк поспілкувалася з тими, хто посунув своє цивільне життя на другий план, а в пріоритет поставив волонтерство.
Автівку пані Оксана завантажила вщерть. І рушає на Донеччину.
Гуманітарну допомогу зібрано мешканцями Покровської громади, всього Нікопольського району. Їдемо до 4 бригад на Авдіївський напрямок і Часів Яр.
Оксана керує волонтерським центром на Нікопольщині. За більше як 2 роки війни жінка ні на день не припиняла допомагати захисникам. Днями відбулася її 118-та поїздка з гуманітарною місією.
Ми приїхали до 47 бригади, наші бойові хлопчики, яких ми дуже любимо, поважаємо і цінуємо. Дякуємо Вам за подарунки й за їжу.
Ось такі до нас під'їжджають автівки з Часового Яру. Побита вся.
Оксана зізнається: коли бачить, що ворог робить із залізом, серце щемить. Тому невтомно, щодня допомагає бійцям.
Волонтерам дуже дякуємо, за підтримку за допомогу. За те, що допомагають в такий тяжкий час.
Маскувальні сітки, що показує боєць, виготовляють ось ці жінки на прифронтовій Нікопольщині.
Жінки розповідають: згуртувались із березня 2022. А натепер збільшили масштаб, удосконалили якість матеріалів і техніку плетіння. Від початку великої війни сплели більше тисячі сіток. Пригадують, було й таке, що працювали без світла.
Олена - волонтерка:
Ми прям ось так з фонариками й з телефонами ось тут. Ось так серед темноти зійшлися всі. І все дов'язали так, як треба було. І відправили вчасно хлопцям.
Коли на серці тяжко, зізнаються волонтерки, можуть і поплакати. А щоб геть не падати духом співають, усі гуртом.
Ось так під співи волонтери завершили чергове замовлення для бійців - 5 маскувальних сіток поїдуть на Мар'їнський напрямок.
Оксана Глушко - голова волонтерського центру:
У нас на сітки завжди черга, ось зараз будемо плести ще 2 сітки на Донецький напрямок, потім у нас замовлення на 10 сіток. Тобто 12 сіток у нас уже в черзі.
Сітки та тканину закуповують за зібрані гроші. Опікується цим пані Оксана.
Оксана Глушко - голова волонтерського центру:
Довжина збору залежить від суми збору. Якщо сума велика, до прикладу 250 тисяч, то це може бути 9 діб, були збори, які збиралися за 3 години, були збори, які збиралися за добу.
А цього року волонтерка ще започаткувала благодійні лотереї.
Лоти, які розігрують, приносять односельці та місцеві підприємці. Зібрані цього разу кошти підуть на закупівлю автівки для 109-ї бригади. Треба майже 150 тисяч гривень.
Оксана Глушко - голова волонтерського центру:
Зараз у нас вже 17 автівка, 11 комплектів шин, 11 квадрокоптерів, "Мавіки" - це серйозні тепловізори, генератори хлопці постійно замовляють.
Під опікою прифронтових волонтерів близько 30 бригад. Тому кажуть, розслаблятися і відпочивати поки що ніколи.
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