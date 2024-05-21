У дружини президента Сирії Асми Асад діагностували гострий мієлоїдний лейкоз. Про це повідомило агентство SANA з посиланням на офіційну заяву канцелярії глави держави. У 2018 році у Асми Асад виявили рак грудей.

У заяві йдеться, що дружина президента мала певні симптоми, після яких пройшла обстеження. До симптомів мієлоїдного лейкозу відносять: стомлюваність, блідість, схильність до крововиливів і кровотеч, лихоманку, інфекційні ускладнення. Під час лікування Асма Асад не з'являтиметься на офіційних та публічних заходах.

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У 2018 році у Асми Асад уже діагностували рак грудей. У 2019 році повідомлялося, що перша леді Сирії перемогла рак та одужує.

Асмі Асад 48 років. Вона народилася в Лондоні, має британське громадянство. Закінчила Королівський коледж Лондона. У 2000 році вона поїхала до Сирії, де познайомилася з Башаром Асадом. У пари троє дітей.

Нагадаємо, у березні 2023 року Зеленський запровадив санкції проти президента Сирії Башара Асада.