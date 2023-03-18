Зеленський запровадив нові санкції, до списку потрапив президент Сирії Асад [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський вів у дію рішення РНБО щодо застосування нових санкцій. До "чорного списку" потрапив президент Сирії Башар Асад, який нещодавно заявив про визнання спроби анексії росією українських територій. Про це свідчить указ глави держави.
Загалом у новому санкційному списку 300 людей, серед яких ці троє сирійців, росіяни та один українець (Віктор Слоболінський з Криму, має також і російське громадянство).
Окрім Асада, санкції введено проти 70-річного прем'єр-міністра Сирії Хусейна Арнуса та міністра закордонних справ Фейсала аль-Мікдада.
В іншому додатку під санкції потрапила 141 юридична особа, зокрема дві з окупованого Криму - Автономна некомерційна організація "Інститут морського приладобудування і робототехніки" та "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод".
Санкції діятимуть 10 років. Вони блокують активи підсанкційних осіб в Україні, заборонені будь-які торговельні операції тощо.
Нагадаємо, у Вашингтоні вирішили карати санкціями осіб і організації, які допомагають росіянам обходити обмеження.
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