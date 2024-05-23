"Надзвичайно жорстока атака": Зеленський відреагував на атаку росіян по Харкову та Люботину [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час удару рф по Харкову та Люботину 23 травня агресор випустив 15 ракет.
Про це він написав у Telegram.
Надзвичайно жорстока російська атака проти Харкова й Люботина — за попередніми даними, одразу 15 ракет. На жаль, є вбиті та постраждалі. Екстрені служби вже на місцях влучань, і кожному, хто постраждав, буде надана необхідна допомога, — повідомив президент.
Зеленський зазначив, що російські окупанти користуються тим, що Україна досі не має достатнього захисту ППО та можливості знищувати пускові установки росіян на території рф поблизу кордону.
І це слабкість — не наша слабкість, а світу, який уже третій рік не наважується поводитися з терористами саме так, як вони на це заслуговують. Терор усюди повинен програвати — у будь-яких умовах, на будь-якому континенті, — написав він, закликавши партнерів бути більш рішучими, ймовірно, маючи на увазі посилення ППО України та дозвіл бити по пускових установках РФ поблизу з українським кордоном.
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