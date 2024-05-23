Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час удару рф по Харкову та Люботину 23 травня агресор випустив 15 ракет.

Про це він написав у Telegram.

Надзвичайно жорстока російська атака проти Харкова й Люботина — за попередніми даними, одразу 15 ракет. На жаль, є вбиті та постраждалі. Екстрені служби вже на місцях влучань, і кожному, хто постраждав, буде надана необхідна допомога, — повідомив президент.

Зеленський зазначив, що російські окупанти користуються тим, що Україна досі не має достатнього захисту ППО та можливості знищувати пускові установки росіян на території рф поблизу кордону.