Друга річниця UNITED24. У столиці відбувся саміт, присвячений фандрейзинговій платформі Володимира Зеленського. Вона має на меті залучити якомога більше донатів на підтримку України з усього світу. Від однієї гривні до багатомільйонних внесків українських та міжнародних компаній: усі мають значення. Про успішність проєкту та конкретні результати, що зробили вже та які наступні цілі - розкаже Ярина Марків.

650 млн доларів зібрано для України через UNITED24 завдяки пожертвам з понад ста десяти країн: від США та Німеччини до Бразилії й Китаю. За ці гроші ВЖЕ відбудовано десятки мостів, відновлюють будинки у Київській області, закуплено реанімобілі та броньовані машини для евакуації з поля бою, а ще - генератори, всюдиходи, амуніцію для військових і морські дрони. Такі результати двох років роботи фандрейзингової програми UNITED24, ініційованої президентом Володимиром Зеленським

Володимир Зеленський, Президент України:

Це вже 2 річниця і, на мій погляд, є однією з найуспішніших міжнародних інструментів наших людей. України. Інструментів захисту життя. 2 роки тому стартувала ідея. І ця ідея об'єднати якнайбільше просто людей звичайних, людей з різних країн, з різних континентів. І це вийшло. І ми тоді вже довели, що вміємо дійсно глобально об'єднувати політичних лідерів та об'єднувати держави. Ми довели, що серця мільйонів людей можуть однаково співпереживати та допомагати країні, про яку вони до цієї війни, можливо, взагалі нічого й не знали.

Як це працює: програма має світових та національних амбасадорів, які є голосом України в усьому світі. Лідери думок закликають простих людей, бізнес та уряди країн робити благодійні внески. Усі кошти, які донатять через платформу, розподіляють за п'ятьма напрямами: "Оборона", "Гуманітарне розмінування", "Медична допомога", "Відбудова України", "Освіта і наука". Гроші зараховують у Нацбанк України, а далі розподіляють по окремих рахунках, які прив'язані до відповідного міністерства.

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України:

У нас є компанії, які здійснюють аудити цих рахунків, Тобто, ми побудували систему, яка не просто збирає гроші і їх витрачає, а збирає їх максимально прозоро. Звітує. Коли ми стикаємося з якоюсь проблемою, ми швидко реалізовуємо проєкт як реакцію на цю проблему.

Реакція міністерств - надзвичайно швидка, додав Михайло Федоров, навівши яскравий приклад - найбільший збір для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС. Тоді в рамках операції "Допоможемо рятувальникам" було зібрано понад 200 млн грн. Надзвичайникам на Херсонщину передали 10 всюдиходів "Богун-2", човни, мотопомпи, рятувальне обладнання.

Саме з UNITED24 почалася і велика історія з Армією дронів та човнами-камікадзе: масове їх виробництво профінансовано саме завдяки платформі. Зокрема, легендарний збір, який змінив хід подій в Чорному морі - перший у світі "Флот морських дронів" для захисту акваторії українських морів та міст від крилатих ракет, які російські війська запускають зі своїх кораблів. На це зібрано понад 500 000 000 грн.

Василь Малюк, голова Служби безпеки України:

І сьогодні у нас дуже і дуже багато трофеїв. Варто сказати, що це 11 ворожих кораблів. І, по суті, ми загнали їх флот реально в бухту Новоросійська. Але ми там їх дістали. Використання морських надводних дронів - це реально нова вільха в історії морських битв. Багато армій світу, багато спецслужб світу тягнуться до нас, щоб порівняти наш бойовий досвід.

Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки України:

Третина знищеного бойового потенціалу чорноморського флоту. Це максимально пристойний показник. І все завдяки кожному з вас. З часом ми побачимо повну домінацію безекіпажних морських суден над звичними бойовими кораблями.

Тому Україні й необхідний новий окремий підрозділ "Сили безпілотних систем", коментує Михайло Федоров. Як один з головних носіїв бойового потенціалу та технологічної переваги ЗСУ на всіх рівнях - стратегічному оперативному і тактичному.

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України:

Президент Зеленський підписав указ - це дуже важливий був крок політично, ідеологічно. Це настільки важливо, що потрібно створювати повну організаційну структуру, яка буде заточена саме під нові види озброєння. Це достеменно інший підхід. Тому я сподіваюся, що найближчим часом вже буде створений цей підрозділ.

Серед амбасадорів Юнайтед24 - американський актор Міша Коллінз, який прибув у столицю України напередодні, побував біля лінії фронту на Сумщині та почав збір на машину для гуманітарного розмінування. Сума - 450 000 доларів.

Астронавт Скотт Келлі й режисер Даг Лайман. Келлі допомагає у медичному напрямі - збирає кошти на реанімобілі класу С. Ну, а українські футболісти Андрій Шевченко та Олександр Зінченко організували благодійний матч Game4Ukraine на Стемфорд Бридж, де збирали кошти для відбудови ліцею на Чернігівщині. На відновлення школи спрямують 64 мільйони гривень з платформи Юнайтед24.

Андрій Шевченко, український футболіст:

Ми були залучені в різних проєктах. Я думаю, що 1 із самих успішних - це організація матчу в Лондоні. Там ми залучили дуже багато видатних ексгравців. На той час вони ще грали чи в прем'єр-лізі, чи в Італії. У нас була можливість зібрати кошти на перебудову ліцею.

Олександр Зінченко, український футболіст:

Головна місія - звичайно, я, як дійсний футболіст, який грає у Великобританії, я маю висвітлювати те, що відбувається в нашій країні. Коли в мене є така можливість, тому що всі ми розуміємо, що футбол, перш за все, - це така міжнародна мова, на якій розмовляють всі. З будь-якого куточка планети. І саме через футбол, через спорт можна дуже багато чого робити корисного.

Ну й насамкінець: амбасадорів Юнайтед 24 - відсьогодні 26. До команди доєдналися американські акторки Аліса Мілано та Гіларі Свенк. Тож донатів буде іще більше.