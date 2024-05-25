Бійці 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили восьмий за рахунком російський штурмовик Су-25. Про це повідомив військовий Сергій Ісайєв.

Восьмий пішов! Сьогодні, бійцями 110-ї ОМБр на Покровському напрямку збито черговий 8-й Су-25.

Су-25 "Грач" - дозвуковий штурмовик, призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою і знищення об'єктів із заданими координатами. Су-25 експлуатуються з 1981 року, було випущено 1320 штук. Його вартість - майже $11 млн.

За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 25 травня окупанти втратили в Україні 356 літаків і 326 гелікоптерів.

23 травня повідомлялося, що бійці 110-го ОМБр збили ворожий Су-25.