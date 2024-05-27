Будинок Кевіна Маккалістера з фільму "Сам удома" виставили на продаж [ Редагувати ]
Хочете жити в будинку Кевіна Маккалістера? Тепер це можливо! Знаменитий будинок з фільму "Сам удома" вперше за 12 років з'явився на ринку за $5,25 мільйона, повідомляє ET.
Чиказька компанія Dawn McKenna Group з Coldwell Banker Realty виставила на продаж цей будинок у Віннетці, штат Іллінойс, розташований лише за 37 хвилин на північ від Чикаго.
За словами рієлторів, багато частин будинку виглядають знайомо, але ви будете здивовані змінами, які зробили продавці, майже подвоївши житлову площу і додавши ультрасучасний спортивний майданчик!
У маркетинговому відео рієлтори захоплено розповідають, що цей будинок в Іллінойсі є "частиною американської історії" і "можливо, одним із найвідоміших будинків у світі".
Камера проводить глядачів всередину, і одна з рієлторок, стоячи внизу сходів, дотепно запитує: "Вам це знайоме?", вказуючи на знамениті сходи, якими герой Маколея Калкіна користувався як гіркою для своїх саней. Це також ті самі сходи, на яких Маккалістер відбивався від грабіжників Гаррі та Марва (яких грали Джо Пеші та Деніел Стерн), розмахуючи двома банками фарби над їхніми головами.
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