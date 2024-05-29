Фонд державного майна представив "Земельний банк" [ Редагувати ]
Фонд держмайна презентував проєкт "Земельний банк", який відкриває для аграріїв можливість взяти в оренду державні землі через онлайн-аукціони на електронному майданчику Prozorro.Продажі. Про це повідомляє ФДМУ.
"Земельний банк" - новий проєкт Фонду, покликаний впровадити ефективне використання державних сільськогосподарських земель та підтримати агровиробників у складний воєнний час.
Стартова вартість оренди становитиме 12% від нормативно-грошової оцінки землі, а договори оренди укладатимуться на 14 років для однорічних насаджень і на 25 років для багаторічних.
Найближчим часом очікується прийняття розпорядження Кабміну про перший пул земельних ділянок, які стануть доступні до оренди.
Сумарно це 104,2 тисячі гектар, що буде виставлено на торги вже наприкінці червня - початку липня 2024 року. Ці землі розташовані в різних регіонах України, що дає можливість аграріям з усієї країни взяти участь в аукціонах.
Проєкт "Земельний банк" покликаний максимально ефективно використати ті земельні ресурси, які є в розпорядженні держави, та підтримати агровиробників, особливо тих, хто втратив свої землі через війну.
Нагадаємо, "Подробиці" аналізувати земельне питання: які маніпуляції з ділянками доступні під час війни.
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