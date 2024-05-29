Рятувальники розбирають завали в "Епіцентрі" у Харкові, 29 травня 2024 року. Суспільне Харків/Євген Гертнер

У Харкові завершили пошукові роботи на місці удару російських окупантів по "Епіцентру", який стався 25 травня.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.

Він зазначив, що поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих внаслідок російських авіаударів по будівельному гіпермаркету за допомогою ДНК-лабораторії.

За його словами, криміналісти провели понад 100 досліджень. Для надання біологічних зразків до поліції звернулися 16 родичів жертв. У пошукових роботах також брали участь кінологи.

В результаті ударів по звичайному гіпермаркету Харкова загинули 12 чоловіків і 7 жінок. Серед жертв - 17-річний хлопець і 12-річна дівчинка. Ще 54 особи отримали поранення, - наголосив Клименко.

Нагадаємо, російські війська останнім часом масовано б'ють ракетами по Харкову. Так, 25 травня загарбники вдарили по гіпермаркету "Епіцентр" та по центру Харкова.