У четвер, 30 травня, Північна Корея запустила балістичну ракету невідомого типу та близько десяти балістичних ракет малої дальності в бік Східного моря.

Про це повідомляє Yonhap з посиланням на південнокорейських військових.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї не надав детальної інформації про запуск, оскільки аналіз даних ще триває. Комітет також зазначив, що виявив ймовірні балістичні ракети малої дальності, запущені з району Сунан у Пхеньяні о 6:14 ранку за місцевим часом у напрямку Східного моря.

Ці запуски відбулися після невдалої спроби Північної Кореї запустити військовий шпигунський супутник у понеділок.

Нагадаємо, майже половина північнокорейських балістичних ракет, які армія рф запускала по території України, збивалася з траєкторії та вибухали у повітрі.