Німеччина пообіцяла Україні ще одну систему Patriot і 500 млн євро [ Редагувати ]
Німеччина оголосила про передачу Україні ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot та 500 млн євро допомоги. Про це повідомила міністерка закордонних справ країни Анналена Бербок на зустрічі лідерів країн НАТО у Празі, йдеться у повідомленні німецького МЗС.
Зміцнення протиповітряної оборони України, як і раніше, має вирішальне значення. Нещодавно Німеччина пообіцяла ще одну систему "Патріот" та додаткові 500 мільйонів євро.
Пояснень щодо того, чи це буде ще одна система на додачу до обіцяної раніше, наразі немає, але пакет в 500 млн євро німці оголошували напередодні. Тому є ймовірність того, що це черговий анонс обіцяної раніше батареї Patriot.
Водночас влада ФРН не називає навіть орієнтовних строків виділення ані техніки, ані грошей.
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