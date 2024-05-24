Україна отримала від Німеччини ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T. Тепер Україна має чотири таких системи середньої дальності й одну - малої дальності. Про це пише Spiegel з посиланням на джерела.

Загалом ФРН пообіцяла Україні дев’ять IRIS-T SLM та одинадцять IRIS-T SLS, які виготовляє німецька компанія Diehl Defense. На них з нетерпінням чекають в Україні. Однак там не лише не вистачає зенітних систем. Ракет до них також бракує, і їх доводиться нормувати.

IRIS-T SLM - розроблений Diehl Defence наземний зенітно-ракетний комплекс на шасі MAN SX 45 (8x8) з модифікованими керованими ракетами малої дальності IRIS-T з інфрачервоною головкою самонаведення.

Дальність установки IRIS-T SLM - 40 км, висота дії - 20 км. За допомогою цих систем ППО можна відбивати атаки бойових літаків, вертольотів, крилатих ракет і безпілотників.

Згідно зі своїми характеристиками, ця система ППО здатна захищати територію розміром приблизно з Київ, а загалом впродовж трьох-чотирьох років Україна зможе поставити її навколо міст і найбільш важливих об'єктів.

IRIS-T SLM

Нагадаємо, 24 травня Берлін оголосив про новий пакет військової допомоги для України. ЗСУ отримали 10 танків LEOPARD 1 A5, 20 кулеметів MG3 для бронетехніки, артилерійські снаряди, 54 розвідувальні дрони, 620 гвинтівок MK 556 і HLR 338.

Система ППО IRIS-T у списку переданої зброї та військової техніки не фігурує. Це підтвердив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. За його словами, "комбінований комплекс IRIS-T SLM та IRIS-T SLS середньої та малої дальності безпосередньо німецького виробництва добре зарекомендував себе".