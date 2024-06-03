У фіналі розіграшу Кубка Стенлі, який відбудеться 8 червня, зіграють команди "Едмонтон Ойлерз" та "Флорида Пантерс".

Першим фіналістом поточного розіграшу play-off НХЛ стала "Флорида Пантерс". У фіналі Східної конференції їй знадобилося шість матчів, щоб впоратися з переможцем регулярного чемпіонату "Нью-Йорк Рейнджерс" - 4:2.

"Едмонтон Ойлерз" вийшли у фінал, обігравши в шостій грі "Даллас Старз" з рахунком 2:1. Їм вдалося вийти у фінал у плей-офф Національної хокейної ліги вперше за останні 18 років.

У даний момент одразу три гравці "Едмонтона" - Коннор Макдевід, Леон Драйзайтль і Еван Бушар, які набрали 31, 28 і 27 очок, - з колосальним відривом очолюють бомбардирську гонку play-off, а Зак Хайман, у якого 14 голів, - гонку снайперів.

"Флорида Пантерс" зіграють у фіналі другий рік поспіль та втретє в історії. У 1996 році "Флорида" з рахунком 0:4 у серії поступилася "Колорадо Евеланш". У 2023 році "Пантери" поступилися "Вегас Голден Найтс" у фінальній сутичці з рахунком 1:4.