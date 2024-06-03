У Києві презентували виставку і книгу "Життя під час війни. Діти"

У Національному музеї історії України відкрили фотовиставку і презентували книжку "Життя під час війни. Діти". На її сторінках малеча розповідає свої історії - те, що довелося пережити. Олена Логінова про воєнні злочини очима дітей - далі.