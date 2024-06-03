У Києві на Троєщині палають склади (відео) [ Редагувати ]
У Києві на Троєщині палають склади, повідомляє КМДА.
"На вулиці Миколи Закревського у Деснянському районі горить складське приміщення. За інформацією Департаменту муніципальної безпеки, орієнтовна площа пожежі - 2000 м.кв.
На місці працюють аварійно-рятувальні служби", - йдеться у повідомленні.
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