Убивство на станції фунікулера. Експрацівнику Управління держохорони, Артему Косову, якого обвинувачують у вбивстві 16-річного Максима Матерухіна, подовжили тримання під вартою на два місяці. Таке рішення напередодні ухвалив Шевченківський районний суд Києва. Учора там мали розпочати розгляд справи по суті. Однак засідання відклали. Чому? Розкаже Даніїл Снісар.

"За Макса - до кінця". З таким гаслом під Шевченківським районним судом столиці напередодні зібралися десятки людей: рідні, друзі, однокласники та просто небайдужі прийшли підтримати родину Максима Матерухіна.

Олена, учасниця акції на підтримку Максима Матерухіна:

Ця ситуація дуже засіла в серці. І Максим, і взагалі це вбивство. Тому прийшли підтримати родину і хочемо добитися, щоб вбивця був покараний максимально. Щоб це було довічне. І то цього буде мало. Тому що вбити невинну дитину - це не можна описати.

Трагедія сталася 7 квітня. Компанія хлопців, серед яких був і Максим, підіймалася фунікулером. Там, нині обвинувачений Артем Косов, у стані алкогольного сп'яніння почав чіплятися до підлітків.

А вже на виході з вагона штовхнув 16-річного хлопця у бік вікна. Його скло розбилося й порізало Максиму сонну артерію. Старшокласник загинув на місці.

Напередодні суд мав розпочати розгляд кримінального провадження. Однак захисник Косова заявив клопотання - про перенесення розгляду справи.

Оксана Голуб, суддя:

Просив відкласти судове засідання у зв'язку із зайнятістю в іншому кримінальному провадженні. І також клопотання про здійснення засідання із захисником в режимі відеоконференції.

Прокуратура натомість просила суд продовжити дію запобіжного заходу для підозрюваного у вигляді тримання під вартою, без можливості внесення застави. З огляду на низку ризиків.

Обвинувачений може переховуватись від суду, незаконно впливати на свідків, потерпілих у даному кримінальному проваджені, а також вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Адвокат Косова з такою позицією не погодився. Заявив, що натепер відсутні підстави для утримання обвинуваченого під вартою.

Дмитро Земницький, захисник обвинувачуваного:

Він є раніше несудимою особою, до будь-якого виду відповідальності не притягався, має місце проживання. Є одруженим. Має певні заохочення, які він здобув під час своєї служби, під час свого життя. Тому я прошу в задоволенні клопотання - відмовити й застосувати до Косова більш м'який запобіжний захід, що не пов'язаний з обмеженням свободи. Дякую.

Заслухавши позицію сторін, суд пішов до нарадчої кімнати. Присутні у залі - не стримували емоцій.

Ты убийца, понимаешь! И гореть тебе в аду!

Ничтожество! Убийца! Ты моего ребенка убил!

Олександр Матерухін, потерпілий, батько убитого Максима Матерухіна:

Ми хочемо довічного ув'язнення. Все. Нам більше нічого не потрібно. Ні грошей. Навіть в очі не хоче подивитися ні матері, ні мені. Опустив і сидить собі. У нас в душі, ви розумієте, у мене руки трясуться, дружина не спить ночами, теща, брат дружини теж! Всі психологічно вже дуже втомилися. На цьому світі нас тільки маленька дитина тримає.

Рішення суду - відкласти проведення засідання, а тримання під вартою обвинуваченому - подовжити. Сам Косов за цей час не вимовив ані слова.

Олександр Панченко, представник потерпілої сторони у суді:

Судове засідання не відбулося. Фактично, тільки було продовжено запобіжний захід - тримання під вартою для Косова - безальтернативно. І судове засідання було перенесено за клопотанням сторони захисту.

Підготовче засідання відбудеться 18 червня. Артемові Косову загрожує до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення.