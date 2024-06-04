У Дніпрі вперше за останні три роки запрацювали шкільні табори. Щоправда, під час війни є особливості їхньої роботи. Одна зміна обмежена тривалість перебування дітей - не більше шести годин на добу. А з обов'язкового - наявність укриття. Олена Мендалюк завітала до одного шкільного табору і розкаже, як там організовуватимуть дозвілля дітей.

Наш загін - "Покемони". Наш девіз: покемони суперклас, переможемо всіх Вас.

А ще є загін "Пес Патрон" та "Посмішка". В одній зі шкіл Дніпра так урочисто, з танцями та театралізованим дійством відкривають шкільний табір.

От тільки мініконцерт діти влаштували лише після відбою повітряної тривоги. Свій перший день у таборі учні почали з укриття.

- Чи є тривога під час тривоги? - Ні, певним чином, що немає. - А голосніше. - Ні.

Роботу шкільних таборів цьогоріч підлаштували під реалії війни. Коли лунають повітряні тривоги, дітей відводять у безпечні так звані класи. Перші два уроки - надолуження шкільної програми. Це знову ж таки зробили за бажанням батьків. Створили корекційні загони, де діти надолужують або закріплюють шкільну програму з математики, української та англійської мов.

Наш загін розділений на дві підгрупи. Тобто у нас тут працює математика, це у нас другий загін. У сусідньому кабінеті працюють з української мови.

Інші діти, доки триває небезпека, займаються творчістю. Таких занять у шкільному таборі буде багато, обіцяє його керівниця.

Ольга Буц - керівниця шкільного табору:

У нас будуть і веселі старти, запросили патрульну поліцію, вони будуть патріотичний захід проводити, це навіть якщо майстер-класи з карамелі, вони будуть тематичні до патріотичної тематики прив'язані, вони будуть виготовляти цукерочки або в формі прапора, або ще якісь символи. Тому ми все будуємо навколо цього.

Будуть працювати й гуртки, до прикладу, з робототехніки.

Вікторія Чечель - вчитель інформатики та робототехніки:

- У нас буде з ними програмування і у нас є такі круті мікропіти, це у нас буде програмування саме роботів. І є у нас ось такі машинки, які програмуються і їздять. - Це все діти будуть робити? - Так, ми пишемо код.

Та починають з лайт-програми на розвиток моторики. Діти мають скласти із Лего, як вони уявляють своє літо.

- Наш майданчик, будемо його робити, а що на майданчику повинно бути? - Сонце, ми будемо робити батут і гірки якісь.

Поки одні діти фантазують і працюють із дрібною моторикою, інші розробляють голосові зв'язки на гуртку співів та відточують хореографію.

У цьому навчальному закладі шкільні табори влаштовували 27 років поспіль. Не було їх лише останні три роки, які припали на пандемію коронавірусу та повномасштабне вторгнення, розповідає заступниця директора Лариса Василенко. І діти, каже педагог, неабияк скучили за таким дозвіллям. Нині в табір записалася більша частина школярів.

Лариса Василенко - заступниця директора НВК №148:

У цьому приміщенні, де знаходимось ми, 3 та 4 класи, в іншому приміщенні 1 та 2 класи. Звісно, що першачків найбільше, тому і в таборі їх 105 дітей. На базі школи є 3-4 класи, тут 59 дітей.

У Дніпрі цього року шкільні табори працюватимуть на базі майже дев'яноста навчальних закладів. А відвідуватимуть їх близько п'яти тисяч учнів - віком від шести до одинадцяти років.

Інна Васильєва - співробітниця Управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради:

Є потреба в організації таборів саме цього віку. Сам табір буде працювати 15 робочих днів, з 3 по 21 червня, в таборі передбачається перебування дітей не більше 6 годин, планується одноразове харчування.

І ще одне, не мало важливе: відвідувати шкільний табір можуть учні різних навчальних закладів.