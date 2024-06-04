Росія знищила в Україні 210 тисяч будинків. Це начебто весь Манхеттен знищили чотири рази. Газета The New York Times опублікувала велике дослідження, де оцінила масштаб руйнувань в Україні з початку російського вторгнення.

Разом із вченими журналісти проаналізували супутникові знімки кожної будівлі на території країни, яка була пошкоджена чи зруйнована за останні два роки.

Це перша всебічна картина того, де велася війна в Україні, і сукупності руйнувань.

Згідно з підрахунками авторів дослідження, у період з лютого 2022 по грудень 2023 року росіяни знищили в Україні майже 210 тисяч будинків, які в основному перебували вздовж лінії фронту завдовжки майже 1300 кілометрів.

Це більше, ніж якби весь Манхеттен чотири рази стерли з землі, порівнює газета.

Місцями Україна виглядає як Дрезден чи Лондон після Другої світової війни чи сектор Газа після півроку бомбардувань.

Найбільше від вторгнення московитів постраждав Маріуполь - портове місто на Донеччині, яке російська армія тримала в облозі всю весну 2022 року і фактично повністю знищила. Тепер російська влада оголосила про його анексію і спішно забудовує наново, щоб приховати сліди воєнних злочинів і вбивства десятків тисяч мирних українців.

Харків, друге за величиною місто України, також сильно зруйноване - воно досі перебуває під щоденними ракетними та артилерійськими обстрілами рф.

Інші міста, повністю або значно зруйновані російськими військами - Мар'їнка, Рубіжне, Бахмут, Ірпінь, Запоріжжя, Оріхів, Херсон, Нова Каховка, Олешки, порти Рені та Ізмаїл. Від ракетних ударів значно постраждали й найбільші міста України - Київ, Дніпро, Одеса, Чернігів.

Зруйновано понад 900 шкіл, лікарень та церков. Вони перебувають під захистом Женевських конвенцій. За підрахунками NYT, в Україні знищено щонайменше 106 лікарень та клінік (у тому числі 18 у Маріуполі), 109 релігійних об'єктів (церкви, храми, мечеті, монастирі), 708 навчальних закладів (школи, коледжі та університети).

Ці оцінки, попереджає газета, навмисне консервативні. Справжній масштаб руйнувань, ймовірно, ще більший і продовжує зростати. У травні 2024 року російські війська розпочали новий наступ у Харківській області, застосовуючи масовані бомбардування у містах на лінії фронту.

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