"Більш ніж на 90% Маріуполь зруйнований" - Зеленський (відео) [ Редагувати ]
Оновлені мапи Google з окупованого та знищеного росіянами Маріуполя виклав у Facebook президент України Володимир Зеленський.
Маріуполь.
Колись там жило майже півмільйона людей. А зараз майже не залишилося цілих будинків. Держава-терорист зробила все, щоб убити це місто. Більш ніж на 90% Маріуполь зруйнований.
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