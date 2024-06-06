На фронті росіяни концентрують сили на Харківському напрямку. Про це повідомляють в Генштабі. Окупанти націлені на Вовчанськ. Там наші військові тримають оборону і щоденно знищують російську техніку й піхоту. Важкі бої точаться на Курахівському та Покровському відтинках. Штурмують росіяни й на підступах до Часового Яру. Про ситуацію на фронті докладніше - в нашому огляді.

На Харківському напрямку ворог концентрує свої головні зусилля. Намагається просуватися в бік Глибокого та Липців, але зазнає значних втрат та не має успіху. На цих кадрах мінометного розрахунку 1 окремого батальйону морської піхоти - утилізація російських армійців. А це вже - Стариця Чугуївського району. Мінусують ворога воїни 101-ї окремої бригади охорони Генерального Штабу.

Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ:

У Вовчанську наша головна задача на цьому етапі - стримати ворога, завдати йому максимальних втрат та поступово просуватись вперед для звільнення наших територій. Складна ситуація в районі Купʼянська. Противник намагається прорвати оборону наших військ з двох напрямків. Тривають жорсткі бої. Наше завдання - зупинити ворога і примусити перейти його до оборони.

Важко й на Луганщині. Це - кадри "Азову" з Кремінського лісу. Земля тут всіяна ворожими снарядами. Боєць натрапив на протитанкову міну. Проте, все обійшлось.

Плюс, друже. Все добре. Цілий.

Деокуповані населені пункти щоденно під ворожими обстрілами.

Артем Лисогор, начальник Луганської ОВА:

На Лиманському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала - усі спроби противника просунутися вперед у районах Невського та Серебрянському лісі успіхів не мали. Хоча за учора ворог провів там 7 атак.

Продовжують активні дії окупанти і на Сіверському відтинку Донеччини. Тиснуть і в напрямку Часового Яру. Наші позиції тут під постійними артударами росіян, активно працює авіація. Та попри важку ситуацію, українські воїни стримують навалу. На цих кадрах бійців головного управління розвідки - стрілецький бій, евакуація і взяття полоненого поблизу Часового Яру.

Покровський напрямок залишається найгарячішим. Окупанти намагаються покращити своє тактичне положення, залучаючи усі свої ресурси. І отримують відсіч. Ось відео, як артилерія 47 окремої механізованої бригади нищить загарбників влучними ударами.

Ворог і далі атакує на Времівському напрямку. Бої в районі Урожайного. Це - кадри відбиття однієї з атак. Батальйонна група Центрального оперативно територіального об'єднання з бійцями 58 окремої мотопіхотної знищують техніку противника.

Противник продовжує терор цивільних. Тилові міста Донеччини щоденно під обстрілами з російської артилерії та авіації. Напередодні обстрілів зазнали з десяток населених пунктів. Ввечері ворог скинув дві авіабомби на Селидове. Поранено 6 жителів. Пошкоджено 13 багатоповерхових будинків

А це кадри "Білих Янголів" з Дробишевого. Селище днями зазнало удару російських снарядів. Поліцейські допомогли двом пораненим жінкам і доставили їх до лікарні.

- Дивлюсь, вікна летять. Головне, що я й не злякалася дуже. - Та ви молодець. Умнічка. - Спасибі вам, діточки. Усе. Вже й не болить.

Вже за кілька годин стався ще один обстріл, загорілись будинки.

Валерія Біленець, поліцейська екіпажу "Білий Янгол":

Внаслідок даного обстрілу загинуло 2 місцевих мешканці, які перебували неподалік місця обстрілу. Одного з чоловіків, який загинув, вибуховою хвилею відкинуло під споруди.

"Білі янголи" зі співробітниками ДСНС розібрали завали та деблокували тіло загиблого.

Ці події підштовхнули місцевих жителів до евакуації. Вже наступного дня вивезти попросила родина - троє дорослих і п'ятирічна дитина. На броньованому авто сім'ю доставили до Лиману.

Згоріло три хати під фундамент. А діти... Куди ж. І так уже весь сірий.

Родину передали волонтерам, які допомогли виїхати у тилові регіони. російські війська безперервно атакують міста Донеччини. Тому єдиний спосіб вціліти, нагадують поліцейські, - евакуація.