Прогнози невтішні. Відключення світла триватимуть до наступного опалювального сезону. Про це повідомили енергетики під час пресконференції. Під одним дахом зібрались держава й бізнес та обговорили подальший розвиток енергетики в країні. В якому стані зараз енергетика? Як пов'язані нові тарифи - з ремонтом інфраструктури? На що розраховувати споживачам? Наш матеріал.

Кадри однієї з атак на Дніпровську ГЕС. Ледь не від самого початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні - українська енергетика серед цілей номер один для російських терористів. Як наслідок - просто шалений дефіцит у системі.

Андріан Прокіп, керівник програми "Енергетика" аналітичного центру Український інститут майбутнього (Київ):

Починаючи з кінця березня до початку червня ми втратили 9 тисяч МВ потужності. У нас зимовий пік в середньому - 16,5. А найбільше - 18 тисяч МВ в найхолодніший день. Тобто ми, по суті, зараз втратили більшу частину зимового піка. Зараз ми витягуємо тому, що генерація: сонце та вітер. Це 3-4 МВ дає вдень. Але у нас атомні блоки в ремонтах. Тобто щось, звичайно, буде відновлено до наступної зими, але в нас по суті все одно виходить серйозний дефіцит на зиму.

Через зруйновані електростанції ми маємо регулярні відключення світла. Українці чи не звикли жити по графіку відключень. Але на цей раз ворог незупинно б'є по критичній інфраструктурі. Ступінь руйнацій в кілька разів більше, ніж той рік. Це обговорили на конференції з теми енергетики.

Дмитро Сухарук, виконавчий директор ДТЕК:

Після минулого сезону обстрілів ми відновили 10 блоків, енергоблоків і витратили на це 110 мільйонів доларів. Зараз ми рахуємо збитки на рівні 350-400 мільйонів. Причому все відновити, вже зараз відомо, не можливо. Дуже оптимістично буде, якщо вдасться відновити хоча б 50% того, що зруйнували 22 березня 2024 року.

Зараз графіки відключень по кілька годин, але взимку можуть тривати й до дванадцяти, наголошують енергетики.

Енергетики радять не нехтувати сповіщеннями про важку зиму.

Андріан Прокіп, керівник програми "Енергетика" аналітичного центру Український інститут майбутнього (Київ):

Минулого року теж очікували, що буде важка зима. Але вона пройшла нормально. І люди кажуть : "Та нас лякали". Ні, не лякали. І ось демонстрація цього. Бо ситуація може бути поганою і вона однозначно може бути гіршою, ніж минулої зими 2022-2023 років.

Окрім відключень, електрика ще й подвоїлась у ціні для тих, хто споживає понад 100 кВт.

Андріан Прокіп, керівник програми "Енергетика" аналітичного центру Український інститут майбутнього (Київ):

У нас тариф дотувався. Дотували його останнім часом "Енергоатом" та "Гідроенерго". Сталося так, що через війну у цих компаній стало менше грошей. І вони недофінансовують. Тому у "Гідроенерго" буде відновлення, тому що ці дві компанії отримують цю надбавку, бо в них є пошкодження і вони будуть ремонтувати. Енергоатом - це тариф, який в нас є, він сформований як збитковий. Тобто це собівартість на електроенергію на укр- та гідроенергоатомі, плюс на тарифи на передачу, на розподіл: оплата постачальникам і ПДВ. Тобто це безбутковий тариф. Звичайно, що буде зростання бюджетних доходів шляхом того, що вищий ПДВ, але логічно, що ці кошти будуть відправлятися зокрема на субсидування і, може, там мінімальні суми на якісь відновлення, але на пряму це не є пов'язано з відновленням. Це просто такі великі фінансові розриви виникли на енергетичному ринку, що це загрожувало роботі всього цього ланцюжка постачання населенню.

Підвищення цін на електрику не лякає лише підприємців, адже вивіски з прямою рекламою та підсвіткою на фасадах приватних офісів включені й посеред ночі.

Наталія Бойко, радниця прем'єр-міністра України з питань енергетики, заступниця наглядової ради НАК "Нафтогаз України":

Мені здається, що сітілайти великі в пікові години навантаження повинні бути виключені, й все те, що може бути виключене і додатково може розвантажити енергосистему.

Реклама бізнесу не реагує на прохання держави, адже ще немає законопроєкту з обмеженням використання електрики вночі. Але держава вже працює над відновленням критичної інфраструктури.

Наталія Бойко, радниця прем'єр-міністра України з питань енергетики, заступниця наглядової ради НАК "Нафтогаз України":

Основна ціль - стимулювати бізнес для того, щоб почати будувати розподілену генерацію. Пріоритет номер один - газові печери або інші балансувальні потужності, такі, як накопичувачі, та ті, хто можуть допомогти нам збалансувати енергосистему і замінити ті балансувальні потужності. Також підтримуємо розподілення так званих зелених проєктів: сонячні, вітру, біогазових установок.

Ігор Тинний, підприємець, співзасновник Української асоціації відновлювальної енергетики:

Відновлювальна енергетика - це єдине, що масово розвивається у світі. Де-факто, оскільки відновлювальна енергетика майже не використовує паливо, за виключенням біоенергетики, якраз здебільшого використовує відходи. То вона завжди дуже конкурентно здатна і в неї менше апеляційних витрат. Для того, аби робити електроенергію з вугілля, треба десь вугілля здобути. Як і газ, і все інше. І все це для нас здебільшого імпортне. В той час, як сонячні станції та гідробіогазові використовуються ті, що нам природа дала тут.

Держава радить українцям запастися павербанками, акумуляторами та безпечними приладами для того, аби підготуватись до зимування.