В Одесі BMW вилетів прямо у натовп людей на пішохідному переході (відео) [ Редагувати ]
У неділю, 9 червня, в Одесі авто BMW вилетів прямо у натовп на пішохідному переході. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Попередньо, постраждали 6 людей.
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