У неділю, 9 червня, в Одесі авто BMW вилетів прямо у натовп на пішохідному переході. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Попередньо, постраждали 6 людей.

Раніше ми писали про те, що син Остапа Ступки чесно відповів, чим закінчився для батька скандал з п'яною ДТП.